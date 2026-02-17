Hombre muere ahogado tras caer en camión al canal San Carlos en La Florida

Un hombre murió ahogado la noche del lunes y otro fue rescatado con vida tras caer en un camión tres cuartos al canal San Carlos en la comuna de La Florida, Región Metropolitana. Las víctimas fueron arrastradas hasta Peñalolén por la fuerza del caudal. Se investiga si hubo consumo de alcohol.

La emergencia comenzó en la intersección de Avenida Tobalaba con Walker Martínez, donde el vehículo de carga hizo una mala maniobra y cayó al canal, por lo cual se inició un operativo de rescate de Bomberos, Carabineros y personal de seguridad municipal.

Ambos fueron rescatados en la comuna de Peñalolén, uno a la altura del puente de Avenida Grecia y otro en el cruce de Avenida Las Parcelas, pero sólo uno de ellos pudo sobrevivir. Se encuentra internado en un recinto asistencial

El alcalde (s) de La Florida, Carlos San Martín, señaló que "funcionarios de seguridad pública pudieron rescatar al conductor del camión. El copiloto fue arrastrado por las aguas y en coordinación con personal de bomberos, fue lamentablemente rescatado sin vida".

