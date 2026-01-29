Hombre mata a delincuente al frustrar portonazo contra su esposa en Maipú

Un hombre atropelló y mató a delincuente que intentó hacerle un portonazo a su pareja en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

El hecho habría ocurrido cerca de las 02:00 de la mañana, cuando al menos tres sujetos arribaron hasta la intersección de Avenida Sur con 3 Poniente, donde intentaron quitarle la camioneta a una mujer que la estaba sacando desde su casa.

Para poder guardar el vehículo, la victima sacó un segundo auto desde el interior de la casa. En ese momento, ella fue abordada por un grupo de al menos cuatro delincuentes, quienes la amenazaron con armas de fuego.

En ese momento, su esposo -que estaba en el otro automóvil- intentó frustrar el ilícito, atropellando y dando muerte a uno de los ladrones. Pese a esto, el resto de la banda huyó con la camioneta que conducía la mujer.

Según los primeros antecedentes, y el relato de las víctimas, los delincuentes habrían percutado disparos en el lugar.

El capitán Alejandro Guiñez, oficial de ronda de la Prefectura Rinconada, relató cómo la víctima de la encerrona defendió a su esposa del robo y además atropelló al ladrón.

El hecho está siendo investigado por personal del Laboratorio de Criminalística y del OS9 de Carabineros. La persona fallecida no ha sido identificada y, además, se trabaja para dar con el resto de la banda.

