Hombre indocumentado es asesinado a balazos en sector marcado por el narcotráfico en La Pintana

La Fiscalía ECOH Metropolitana y la PDI investigan un nuevo homicidio en la población Santo Tomás de La Pintana, sector de la comuna conocido por sus permanentes enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes, muchos con resultado de muerte.

En esta ocasión, un sujeto indocumentado fue acribillado en la esquina de La Orquesta con Nerón, epicentro de la actividad delictual del sector. La víctima recibió al menos 10 impactos balísticos que le ocasionaron la muerte en el Hospital Padre Hurtado.

Al respecto, el fiscal ECOH Omar Mérida informó que "un grupo de personas, cuyo número todavía no ha sido determinado, se encuentra con esta persona en la intersección y efectúa alrededor de 14 disparos en su contra, impactándole diez de ellos".

Añadió que el lugar del crimen "es conocido como punto de venta de drogas, hay abundante evidencia balística que debió ser custodiada, nos da cuenta del uso de una munición de 9 milímetros". Finalmente, dijo que el fallecido no ha sido identificado.

PURANOTICIA