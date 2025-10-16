Hombre fue encontrado muerto al interior de un vehículo en Ñuñoa: Investigan posible manipulación de cianuro

Una persona fue encontrada muerta al interior de un vehículo en un condominio de Ñuñoa y bomberos debió realizar un operativo especial de cuidados químicos, pues se investiga la utilización de cianuro.

El hecho ocurrió al interior del estacionamiento de un edificio de la calle Zañartu, donde se encontró el cadáver de un residente.

Hasta el lugar llegó personal de Carabineros, Bomberos y de seguridad ciudadana de la comuna de Ñuñoa.

Según Bomberos, la víctima se trataría de un hombre de aproximadamente 40-45 años y “lo primero que se presume en estas condiciones es que haya ingerido algún químico”.

En ese sentido, el comandante a cargo explicó que hay dos líneas, “puede ser con medicamentos o un área química”.

“Había diferentes fluidos que tenía él, había bebidas gaseosas, tenía algunos líquidos que, obviamente, el cianuro se mezcla con eso para poder hacer una solución y que las personas la ingieran. Estamos descartando que eso tenga alguna reacción”, explicó.

En ese sentido, señaló que están monitoreando que no haya ninguna presencia de cianuro o de algún otro químico relacionado en el lugar.

