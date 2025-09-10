Click acá para ir directamente al contenido
Hombre fue brutalmente asesinado a tiros mientras compartía con su pareja en La Reina

Miércoles 10 de septiembre de 2025 07:45
Un hombre de 53 años fue asesinado a tiros en la comuna de La Reina, mientras se encontraba en compañía de su pareja.

El crimen ocurrió alrededor de las 23:00 horas en calle Quinchamalí, donde desconocidos, a bordo de un vehículo, le dispararon y se dieron a la fuga.

La víctima fue trasladada malherido por su pareja hasta el Hospital Militar, lugar donde finalmente murió debido a la gravedad de sus lesiones.

Mientras el caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, el fiscal Claudio Suazo informó que "dos sujetos habrían descendido del vehículo y se habrían acercado a la víctima, que se encontraba acompañada de su pareja".

De igual forma, el persecutor agregó que "habrían efectuado estos dos disparos en contra de la persona que posteriormente falleció".

"No habría existido ninguna intención de apropiarse de alguna especie", sentenció el fiscal, de acuerdo a lo señalado por la pareja de la víctima fatal.

