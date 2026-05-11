Hombre fue asesinado tras recibir un impacto de bala en la cabeza a metros de la Vega Central en Recoleta

En medio de la vía pública de la comuna de Recoleta, en la región Metropolitana, un individuo perdió la vida luego de ser víctima de un letal impacto balístico en la zona craneal.

El fatal episodio se registró específicamente en la calle Olivos, a escasa distancia de la Vega Central. En dicho punto, el afectado fue abordado por un desconocido que abrió fuego en su contra en múltiples oportunidades, provocando su deceso de manera instantánea en el sitio del suceso.

Para esclarecer la dinámica de este asesinato, las diligencias investigativas fueron encomendadas a los equipos especializados de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), en un trabajo coordinado con la Fiscalía ECOH.

Respecto a los peritajes en curso, el comisario Danilo Sepúlveda, perteneciente a la BH Centro Norte, detalló que el fallecido "se encuentra en condición de N.N., se está realizando el levantamiento de las huellas necrodactilares a fin de someterlas a pericias y obtener su identidad".

Sobre la posible ocupación del hombre acribillado, el oficial de la policía civil agregó: "Por medio del empadronamiento que se ha realizado de forma inicial se ha podido obtener como información que la víctima sería un comerciante del sector de la Vega, pero esa información la estamos contrastando con otros empadronamientos que se están realizando".

(Imagen: Fiscalía ECOH)

PURANOTICIA