Hombre fue asesinado en plena vía pública en La Pintana

Un hombre fue asesinado a bala en plena vía pública en horas de la mañana de este sábado en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana.

La víctima a eso de las 05:00 horas fue llevado sin vida al Hospital Padre Hurtado tras recibir dos impactos balísticos; uno en su brazo izquierdo y otro en la espalda.

El subprefecto Jimmy Lira, subjefe BH Sur, detalló que "en el lugar donde ocurren estos hechos se está trabajando en poder recopilar mayores antecedentes a través del empadronamiento de testigos, búsquedas de cámara de seguridad, análisis de otros casos que hay en el sector".

"Se ha encontrado múltiples evidencias balísticas, tanto en la vía pública, en un domicilio de interés, puntos donde se está trabajando, como dije anteriormente, con el laboratorio para analizar la evidencia, todos los indicios que sean necesarios y poder llegar a una conclusión más definitiva", indicó.

La Brigada de Homicidios Sur, el Laboratorio de Criminalística y el departamento de medicina de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran realizando las diligencias correspondientes para aclarar lo sucedido.

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