Hombre fue asesinado de una puñalada tras aparente riña con vecinos en El Bosque

La PDI investiga el homicidio de un hombre de 34 años, asesinado con arma blanca durante una riña en la comuna de El Bosque.

La pelea, presuntamente con un vecino, ocurrió en la intersección de calles Las Parcelas con Peñablanca, donde la víctima sufrió una puñalada en el tórax

El herido fue trasladado al Hospital El Pino, donde murió durante la madrugada.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Sur, el caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

Sobre lo ocurrido, el comisario Ángel Jaque, de la BH Sur de la PDI, indicó que la investigación se encuentra en "una etapa muy preliminar" y que los participantes en la riña no están identificados.

Finalmente, se informó que el fallecido deja tres hijos menores de edad y que no contaba con antecedentes penales.

(Imagen: Meganoticias)

PURANOTICIA