Hombre fue asesinado de un disparo por la espalda en la vía pública de La Cisterna

La Policía de Investigaciones (PDI) indaga un homicidio en la comuna de La Cisterna, donde un hombre fue asesinado de un disparo por la espalda en la vía pública.

El crimen ocurrió alrededor de las 00:50 horas de este martes en el sector de calles Fuenzalida Urrejola con Carlos Ríos, hasta donde concurrió personal de Seguridad Ciudadana por disturbios callejeros ocasionados por la víctima.

Luego, Carabineros acudió al lugar tras recibir la denuncia por disparos en la vía pública. En el sitio del suceso paramédicos atendían a la víctima ya fallecida.

El teniente César Méndez, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur, informó que según testigos "se escucharon aproximadamente siete disparos".

Posteriormente el caso pasó a la Fiscalía ECOH Metropolitano y a la Brigada de Homicidios de la PDI, que iniciaron las indagatorias correspondientes.

Sobre la víctima, el fiscal ECOH Manuel Zará indicó que "se trataría de un hombre de 30 a 40 años que había recibido un impacto balístico por la espalda".

Por su parte, el subprefecto Roberto Briones, de la BH Sur, señaló que "la víctima es una persona en situación de calle, NN hasta el momento, porque no tiene ninguna identificación. Podría ser extranjero".

