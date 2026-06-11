Hombre fue asesinado de un disparo en el cuello en plena vía pública de La Pintana

La Fiscalía ECOH Metropolitana y la PDI investigan el homicidio de un hombre de unos 30 años, cometido durante la madrugada de este jueves 11 en La Pintana.

El crimen ocurrió alrededor de las 1:30 horas de este jueves en el pasaje Las Parcelas de la población Santo Tomás, donde la víctima recibió un impacto de bala en el cuello.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el hombre sería residente del sector y volvía de su trabajo. Perdió la vida en el mismo lugar.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH Metropolitana y de la Brigada de Homicidios de la PDI, que ya realizaron las primeras diligencias en el lugar.

El comisario Gonzalo Luján Ulloa, de la BH Sur, indicó que "la víctima presenta una herida a bala cervical con entrada y salida. (...) Los primeros testimonios dan cuenta de un solo disparo y de un solo sujeto que sería el victimario".

En tanto, el fiscal ECOH Alberto Ríos informó que "fue levantada evidencia hemática del lugar, y se sigue empadronando a testigos y levantando evidencia audiovisual para individualizar a el o los imputados".

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