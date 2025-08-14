Hombre fue asesinado de siete balazos en Villa Francia: vecinos reportaron ráfaga de tiros

La PDI y el Equipo ECOH Metropolitano investigan un homicidio que quedó al descubierto en la Villa Francia de la comuna de Estación Central.

El fallecido es un hombre de unos 25 a 30 años, aún no identificado, cuyo cuerpo fue hallado entre calle Aeropuerto con Mailef y con al menos siete balazos.

Los vecinos del sector dieron aviso a Carabineros y posteriormente la Fiscalía Metropolitana Centro Norte dejó las indagatorias a cargo del Equipo ECOH y de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

El fiscal ECOH Eduardo Pontigo informó que se realizan indagatorias "para establecer cuál fue el motivo de la muerte de esta persona, la cual presentaba diversos impactos balísticos, alrededor de siete".

Añadió que los vecinos "informan que escucharon una ráfaga de disparos y, al salir a ver qué pasaba, se dan cuenta que estaba esta persona tendida en el piso ya fallecida".

PURANOTICIA