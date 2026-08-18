Hombre fue asesinado a puñaladas en su casa en Lo Espejo: investigan posible robo

La Fiscalía ECOH y la PDI investigan un brutal homicidio a puñaladas de un hombre de 30 años, chileno, cometido al interior de un inmueble de la comuna de Lo Espejo, aparentemente con la finalidad de cometer un robo.

El homicidio ocurrió en una vivienda de calle Huasco, donde la víctima arrendaba, y quedó al descubierto después de la denuncia de sus familiares, debido a que habían perdido contacto con él desde el viernes pasado.

Tras las primeras indagatorias, el fiscal ECOH Francisco Rojas informó que se trata del "homicidio de una persona masculino, de 30 años de edad, producto de una serie de heridas cortopunzantes en distintas partes del cuerpo".

Por su parte, el subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, señaló que "según información preliminar, esto habría ocurrido el día viernes, cuando fue la última vez que vieron a la víctima con vida".

Agregó que "tenemos una persona de interés que está siendo ubicada para poder tener su testimonio y establecer si tiene o no intervención en este hecho. La víctima estaba arrendando, vivía solo y hasta el momento lo que se ha logrado establecer es que también era frecuentada por amigos".

"Podemos observar que dentro del domicilio hay desorden, hay una gran cantidad de evidencia, principalmente hematológica. Posiblemente haya sido un robo con homicidio", cerró el subprefecto Briones.

Cabe hacer presente que el vehículo de la víctima está desaparecido y quedó con encargo por robo, lo que aumenta las probabilidades de que el móvil del crimen haya sido un robo.

PURANOTICIA