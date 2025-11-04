Hombre fue asesinado a disparos en Cerro Navia: Investigan si vehículo quemado en las cercanías está vinculado al crimen

Un hombre murió tras ser baleado en la comuna de Cerro Navia, región Metropolitana. Se está investigando si el crimen tiene relación con un vehículo que fue encontrado quemado bajo un paso sobre nivel.

El hecho ocurrió en horas de la tarde de este martes, cuando la víctima de 35 años fue trasladada hasta el Hospital Félix Bulnes.

El comisario Danilo Sepúlveda de la Brigada de Homicidios Centro-Norte de la Policía de Investigaciones (PDI), señaló que “los antecedentes preliminares dan cuenta que la víctima habría sido atacada con múltiples disparos de proyectil balístico. De las diligencias preliminares, se establece que el principio de ejecución corresponde a la intersección de Alpatacal con Sara Gajardo”.

En el lugar, se encontró evidencia balística. La policía se encuentra realizando un empadronamiento y levantamiento de cámaras de seguridad para determinar la dinámica en que ocurrieron los hechos.

Durante la tarde, en la Costanera Sur se encontró un vehículo incinerado. “Un equipo está trabajando de forma paralela a fin de poder determinar si el hallazgo de ese vehículo mantiene relacion con el hecho que estamos investigando”, indicó el comisario Sepúlveda.

“Los autores habrían sido dos sujetos que vestían overoles de color naranjo, quienes habrían huido en una motocicleta”, añadió.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA