Hombre fue asesinado a balazos al interior de un auto en La Pintana: otras dos personas resultados heridas

Otro homicidio, en menos de 12 horas, se produjo en la comuna de La Pintana, luego de que un hombre fuera baleado al interior de un vehículo, hecho que, además, dejó a dos personas heridas.

La balacera se registró alrededor de las 16:00 horas en avenida Observatorio, a la altura de la intersección con calle Las Águilas, donde un grupo desconocidos disparó en más de 30 ocasiones contra un vehículo color rojo modelo Mazda 3, que estaba estacionado frente a una barbería.

Debido al ataque, una persona falleció en el interior del automóvil y otras dos resultaron heridas, las cuales fueron trasladadas por personal del SAMU hasta un recinto asistencial.

Se investiga un eventual ajuste de cuentas entre bandas criminales. Según detalló Carabineros, “de forma preliminar no se mantienen testigos ni antecedentes respecto de la dinámica de los hechos. Personal SIP de la 41 Comisaría se encuentra realizando diligencias preliminares respecto del levantamiento de cámaras y otros que puedan aportar antecedentes".

Este asesinato se suma al registrado durante las últimas horas en una cancha de fútbol de la misma comuna, ubicada en Av. Gabriela con Pasaje 10, donde un hombre fue herido en la zona del tórax, falleciendo en el lugar.



