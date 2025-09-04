Hombre fue abatido tras amenazar con un arma a Carabineros durante procedimiento por drogas en San Ramón

Un hombre fue abatido por Carabineros en medio de un procedimiento por droga en la comuna de San Ramón, región Metropolitana.

El hecho ocurrió a eso de las 17:00 horas en la intersección de las calles Goicolea con San Luis San Fuentes, cuando personal policíal, que se encontraba realizando patrullajes preventivos, se percató de un intercambio de droga entre sujetos.

La general inspector Karina Soza, jefa de zona Metropolitana, detalló que los uniformados “proceden a la detención de tres de los cuatro individuos que se encontraban en la transacción de drogas, y uno de ellos ingresa a un domicilio, y en flagrancia es seguido por uno de nuestros carabineros”.

“En este contexto, se produce una dinámica que termina finalmente con la persona fallecida”, indicó.

La funcionaria indicó que "solamente hubo amenazas por parte del sujeto, no hubo agresión hacia el policial".

La Fiscalía instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las pericias correspondientes para aclarar lo sucedido.

(Imagen: 24 Horas)

PURANOTICIA