Hombre falleció tras recibir un disparo en plena vía pública en Quilicura

Un hombre falleció en horas de la tarde del sábado tras recibir un impacto de bala en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió a eso de las 17:30 horas de este sábado en calle Las Garzas, cuando la víctima habría sido atacado por desconocidos, siendo herido a bala “en la parte posterior del tórax”.

El fiscal del ECOH, Arturo Gómez, señaló que “se recibió un llamado desde el SAPU de Quilicura en donde había ingresado aproximadamente a las 17:40 horas una persona herida por proyectil balístico quien falleció en el lugar”.

“Se están realizando diligencias, balísticas especialmente, a objeto de poder comparar evidencia que se le encontró a unas personas en el sector y, además, poder comparar con la evidencia balística que quedó alojada en el cuerpo, en este caso, de la víctima, ya que la herida resultó ser sin salida de proyectil”, indicó.

La Fiscalía instruyó a personal del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) para realizar las pericias correspondientes en el caso.

