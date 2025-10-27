Hombre está grave tras ser atacado a balazos junto a una mujer en un auto en La Pintana: se encontraron alrededor de 50 vainillas

Un hombre se encuentra en estado grave luego ser baleado en la cabeza, hecho registrado durante la madrugada de este lunes en La Pintana y mientras conducía su vehículo en compañía de una mujer, que también resultó herida.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el hecho ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada de este lunes en la intersección de calles Ciudad de México con Porto Alegre, donde las víctimas fueron atacadas a disparos desde otro vehículo.

Se habría producido un enfrentamiento entre los ocupantes de ambos vehículos, ya que en el lugar se encontró abundante evidencia balística, entre 40 y 50 vainillas, además de una pistola abandonada con su respectivo cargador.

La peor parte la sacó el conductor de un vehículo SUV que recibió un impacto en la cabeza, siendo trasladado al Hospital Padre Hurtado, donde se encuentra en grave estado. La mujer que lo acompañaba, en tanto resultó herida en una mano.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Sur, el caso quedó a cargo del Equipo ECOH y de la Brigada de Homicidios de la PDI, que realizaron peritajes en el lugar.

Se investiga un presunto ajuste de cuentas entre bandas rivales del sector.

PURANOTICIA