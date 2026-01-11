Hombre es hallado muerto con disparo en la cabeza en el centro de Santiago

La víctima, de nacionalidad extranjera, fue encontrada durante la madrugada y presenta un disparo en la cabeza.
Durante la madrugada de este domingo, un hombre fue encontrado sin vida en plena vía pública del centro de Santiago, específicamente en la calle Puente. Carabineros recibió el aviso y rápidamente notificó al Ministerio Público para iniciar las diligencias correspondientes.
El fiscal ECOH, Alfredo Cerri, confirmó que la víctima es una persona extranjera y que presenta un impacto balístico en la cabeza, señalando que aún se desconoce su identidad y las circunstancias que rodearon el hecho.
Respecto a la investigación, Cerri indicó que el caso recién comienza y que actualmente no existen antecedentes claros sobre la participación de terceros o posibles móviles. “Estamos empadronando testigos, levantando evidencia de las cámaras de seguridad y realizando diversas diligencias en el sitio del suceso”, explicó.
El operativo de investigación incluye a Carabineros y a equipos especializados que buscan recabar pruebas y testimonios que permitan esclarecer lo ocurrido en uno de los sectores más transitados de la capital. La prioridad de las autoridades es determinar la identidad de la víctima y reconstruir los hechos previos al hallazgo.
Por el momento, el caso permanece en manos de la Fiscalía ECOH, que coordina con las policías para avanzar en la investigación y dar con responsables, mientras se mantiene un estricto control en el área para preservar evidencia y resguardar la seguridad de los transeúntes.
