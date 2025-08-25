Hombre es asesinado de una puñalada mientras iba a bordo en un bus del Transantiago

Carabineros investiga un homicidio con arma blanca cometido la mañana de este lunes a bordo de un bus del Transantiago, en la comuna de Santiago.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, el crimen ocurrió cerca de las 6:45 horas, en el interior de un bus del recorrido 203 proveniente de La Pintana.

Según estos informes iniciales, un individuo le propinó una estocada a la victima en el tórax y luego bajó de la máquina en el sector de Franklin.

El conductor del bus se dirigió rápidamente al Hospital San Borja Arriarán, en Santa Rosa con Matta, donde personal paramédico solo pudo comprobar el fallecimiento del herido.

Al inicio de las primeras diligencias en el bus, el teniente coronel Gonzalo Febre informó que la víctima y el agresor subieron al bus en La Pintana.

También indicó que el fallecido es un adulto chileno. Fue identificado como L.H.C.H, quien sufrió una herida corto punzante en el tórax costado Izquierdo.

Por su parte, el conductor del bus manifestó que dicho ciudadano fue agredido por un individuo desconocido el cual bajó corriendo del bus en el paradero de calle Placer, barrio Franklin.

