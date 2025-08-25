Hombre es asesinado a la salida de una discoteca clandestina en Recoleta: recibió al menos seis disparos

La PDI investiga un nuevo homicidio cometido este lunes en la Región Metropolitana, esta vez en la comuna de Recoleta, donde un hombre fue acribillado a la salida de una discoteca clandestina.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el crimen se registró en la mañana de este lunes en el sector de calle Lircay con Albano, donde funciona un recinto sin autorización para realizar fiestas con público.

Según versiones preliminares, la víctima salió del lugar y fue seguida por individuos que le dispararon. Recibió al menos seis impactos que le provocaron la muerte en el lugar.

El fallecido sería un hombre de nacionalidad extranjera, mientras que el recinto clandestino sería lugar de encuentro de ciudadanos peruanos.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH Metropolitana y de la Brigada de Homicidios de la PDI, que ya desarrolló peritajes en el sitio del suceso.

PURANOTICIA