Hombre es asesinado a balazos y posteriormente atropellado en Puente Alto

Un segundo homicidio, con pocas horas de diferencia, quedó al descubierto la mañana de este viernes en la comuna de Puente Alto de la Región Metropolitana, donde un sujeto de unos 35 años murió baleado. Al parecer, también fue atropellado por los agresores.

De acuerdo a los antecedentes policiales, este nuevo crimen ocurrió alrededor de las 5 horas de este viernes en calle Reloj de Sol, población Marta Brunet, donde los vecinos denunciaron múltiples disparos y ruido de vehículos durante la madrugada.

Al concurrir al lugar, Carabineros encontró el cuerpo de un hombre con varios impactos en el rostro y cuerpo, además de una fractura expuesta en una pierna, por lo que se presume que fue atropellado. También se encontró numerosa evidencia balística.

El caso quedó a cargo del Equipo ECOH Metropolitano y de la Brigada de Homicidios de la PDI, que ya realizó las primeras diligencias en el sitio del suceso.

Al respecto, el fiscal Ernesto Navarro informó que "en el lugar de los hechos se hallaron alrededor de 50 evidencias balísticas que dan cuenta del homicidio". Esto indicaría que se usaron varias armas en el crimen.

Este asesinato se suma al registrado a las 21 horas de la noche del jueves en el sector Bajos de Mena de Puente Alto, donde un sujeto de unos 40 años fue asesinado a balazos en la vía pública por desconocidos que se dieron a la fuga.

