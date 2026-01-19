Hombre es asesinado a balazos en la puerta de su casa en Pudahuel

Un hombre fue asesinado a balazos por dos desconocidos frente a su domicilio en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana.

Según las primeras informaciones entregadas por la policía, el hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba en el exterior de su casa, ubicada en el Pasaje Bío Bío, cuando dos individuos desconocidos llegaron al lugar y le dispararon, al menos, en dos ocasiones cada uno.

Los atacantes hirieron a la víctima en el brazo izquierdo y el abdomen para luego escapar del lugar. La abuela del lesionado lo trasladó hasta el Servicio de Atención Primaria de Urgencias de Alta Resolución (SAR) La Estrella.

El equipo médico intentó reanimar al hombre, practicándole diversas maniobras; sin embargo, falleció producto de la gravedad de sus lesiones.

Carabineros realizó las primeras diligencias, estableciendo la presunta dinámica del hecho. Por instrucción de la Fiscalía, personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias del caso.

