Hombre es asesinado a balazos en depósito de chatarra durante presunto robo en Paine

La Fiscalía ECOH Metropolitana y Carabineros investigan un homicidio cometido en la comuna de Paine, al interior de un depósito de chatarra, donde un hombre fue asesinado a balazos por desconocidos en un presunto robo.

Según informó la fiscalía, el cuerpo fue hallado a metros de un camión, el cual presentaba múltiples impactos balísticos. En tanto, la víctima mantiene un disparo en la espalda. El caso quedó a cargo del OS9 y del Labocar.

El capitán Andrés Sáez señaló que "el sitio del suceso corresponde a un sector donde se existe un cúmulo de chatarra, distintos materiales de fierro, y no se descarta en este caso que el vehículo o los participantes del hecho hayan intentado sustraer estos elementos para alguna comercialización".

Añadió que al menos se han encontrado siete vainas y que se investiga el tipo de arma utilizada en el crimen.

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