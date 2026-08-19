Carabinero en retiro frustra a balazos asalto a su hijo en Puente Alto y detiene a uno de los delincuentes

Un suboficial mayor de Carabineros en retiro, reintegrado al servicio, hirió de un disparo a uno de los delincuentes que asaltaban a su hijo en el ingreso a su domicilio, ubicado en la comuna de Puente Alto, región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 23:30 horas en el pasaje Río Cisne, cuando el hijo del funcionario se encontraba estacionando su vehículo. En ese momento, tres antisociales descendieron de un automóvil y lo amenazaron con armas de fuego con el objetivo de sustraerle sus pertenencias.

La situación fue advertida por su padre, un suboficial mayor de Carabineros, quien salió del inmueble y se identificó como funcionario policial. Sin embargo, los delincuentes hicieron caso omiso a la advertencia y continuaron con el asalto.

Ante esta situación, el carabinero efectuó disparos con su armamento particular, debidamente inscrito, logrando herir a uno de los antisociales en uno de sus brazos.

Tras resultar lesionado, el delincuente fue reducido por los propios vecinos, quienes posteriormente permitieron que el funcionario policial concretara su detención. El sujeto quedó internado en un recinto asistencial, a la espera de ser puesto a disposición de la justicia por el delito de robo con violencia.

En tanto, los otros dos delincuentes lograron escapar del lugar con parte de la mercadería sustraída, correspondiente a vestimentas de marca que pertenecían al hijo del suboficial y que fueron avaluadas en aproximadamente 10 millones de pesos.

PURANOTICIA