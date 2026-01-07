Hombre en situación de calle fue rociado con combustible y quemado en San Bernardo: se encuentra en riesgo vital

Sujetos quemaron a un hombre en situación de calle en la comuna de San Bernardo, región Metropolitana.

El ataque ocurrió este martes en la calle Balmaceda con Agustín de Castillo, donde la víctima de 42 años fue agredida y rociada con un líquido acelerante por tres individuos, quienes le prendieron fuego.

Posteriormente, el hombre fue abandonado y debió ser llevado al Hospital el Pino por un conductor que se encontraba pasando por el lugar.

El fiscal de la Fiscalía de Flagrancia Occidente, Pedro Aravena, detalló que la víctima fue internada “y se encuentra actualmente en riesgo vital con quemaduras en la totalidad de su cuerpo”.

Por su parte, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, indicó que han puesto a disposición todas las herramientas para que las policías puedan identificar a los responsables y para presentar una querella.

El OS9 de Carabineros se encuentra realizando las diligencias correspondientes para identificar y dar con los responsables de este hecho.

