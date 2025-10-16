Hombre en riesgo vital tras violento tiroteo entre bandas rivales en Lo Espejo

Un supuesto enfrentamiento armado entre desconocidos ocurrido la madrugada de este jueves en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana, dejó a un hombre con riesgo vital.

Los hechos, según información de Carabineros, ocurrieron cerca de las 3.15 horas, cuando se produjo una balacera en la intersección de las calles Gil de Castro y Gabriela Mistral, en la citada comuna del sector sur de Santiago.

Personal policial llegó hasta el sitio del suceso y encontró 30 vainas calibre 9mm, aunque no halló a los involucrados en el tiroteo.

En paralelo, otros carabineros se encontraban en el exterior del Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR) Julio Acuña Pinzón. Ahí notaron que una mujer, mayor de edad y con antecedentes, aunque nada vigente, trasladó a un hombre herido de bala al recinto asistencial.

El baleado, cuya identidad no ha sido determinada, sufrió un impacto de bala a la altura del cuello, por lo que fue derivado al Hospital Barros Luco con diagnóstico reservado y riesgo vital.

La mujer dijo a la policía uniformada que la agresión se produjo en el contexto de un enfrentamiento entre bandas rivales.

Por instrucción de la Fiscalía, personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias del caso.

PURANOTICIA