Hombre en riesgo vital tras recibir balazo en la cabeza en barrio Bellavista

Un hombre se encuentra en riesgo vital en la ex Post Central tras recibir un impacto de bala en el cráneo en el barrio Bellavista de la capital.

El hecho ocurrió durante de las primeras horas de la madrugada de este jueves en el sector de Bellavista con Purísima, donde trabajadores de una bencinera escucharon un disparo.

Tras avisar a Carabineros, personal concurrió al lugar y encontró al herido junto a un ruco, por lo que se presume que se trata de una persona en situación de calle.

La víctima no portaba documentos ni calzado y presentaba un impacto de proyectil en la cabeza, por lo que fue trasladada a la Asistencia Pública.

Por instrucciones de la Fiscalía, el caso quedó a cargo de Carabineros. Funcionarios del Labocar realizaron peritajes en el lugar donde se encontró un casquillo 9 milímetros

PURANOTICIA