Hombre presuntamente drogado mata a golpes a su tía en Ñuñoa: fue detenido por Carabineros tras alerta de vecinos

Un sujeto de 31 años, al parecer drogado, mató a golpes a su tía de 61 años en un departamento de la comuna de Ñuñoa de la capital. Carabineros llegó rápidamente al lugar tras la alerta de los vecinos, pero la mujer ya estaba fallecida. El asesino fue detenido.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el crimen ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada en un edificio de calle Fidias con Obispo Orrego, Villa Olímpica, donde los vecinos escucharon los gritos de auxilio de la mujer y avisaron a Carabineros.

Al respecto, el comandante Pedro Olguín informó que "personal de Carabineros se constituyó en el inmueble ante el llamado de vecinos del sector".

Añadió que "Carabineros llega de manera oportuna para lograr la detención de la persona, no obstante la víctima ya se encontraba fallecida, personal medico constató la muerte".

También confirmó que "se escuchan gritos de auxilio conforme a las versiones de testigos, efectúan el llamado a Carabineros, llega al lugar hace ingreso al inmueble logrando la detención del sobrino".

Finalmente, indicó que el sujeto "vivía en el señalado inmueble en compañía de su tía , no había más personas".

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Occidente, el crimen será investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI.

