Hombre de entre 20 a 25 años fue asesinado de múltiples disparos en block de Quilicura

La Fiscalía ECOH y la PDI investigan el homicidio de un sujeto de 20 a 25 años, aún no identificado, quien sufrió múltiples impactos balísticos en la comuna de Quilicura.

El crimen ocurrió en el ingreso a un block de departamentos de la población Valle de la Luna, donde la víctima fue atacada por desconocidos armados que se dieron a la fuga

Sobre la víctima, la fiscal ECOH Marcela Adasme señaló que "estamos confirmando su identidad, por eso no hemos señalado su nacionalidad ni la edad. Sólo les puedo decir que aproximadamente tendría 20 a 25 años de edad".

Añadió que "el uso de armas de fuego y el modo de comisión nos revela que podríamos estar frente a una hipótesis de criminalidad organizada, que es lo que nosotros podemos verificar preliminarmente en estos hechos".

Por su parte, la comisaria Carolina Núñez, de la Brigada de Homicidios de la PDI, indicó que el fallecido "presenta varios impactos balísticos, tenemos aproximadamente cinco a seis evidencias balísticas. Hasta el momento no es reconocido por los vecinos como residente del sector".

