Hombre de 50 años murió tras recibir múltiples impactos de bala en la vía pública de Conchalí

El Equipo ECOH y la Policía de Investigaciones (PDI) indagan un homicidio a balazos que se registró la noche de este lunes en la vía pública de la comuna de Conchalí.

El hecho tuvo lugar en el pasaje Cacique de Arauco, donde desconocidos que se movilizaban en un vehículo le dispararon a un hombre de 50 años, quien fue trasladado a un recinto asistencial donde murió por múltiples impactos de bala.

El comisario Juan Zerené, de la BH Centro Norte, informó que "hemos podido establecer la presencia de múltiple evidencia balística, además de evidencia hematológica, que guarda relación con el ataque a un ciudadano chileno de 50 años de edad".

El oficial de la policía civil añadió que la víctima fatal, quien registraba antecedentes penales, "resultó gravemente lesionado, siendo trasladado hasta el Cesfam del sector, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones".

También informó que "a partir del examen externo médico-criminalista, hemos podido establecer que el cuerpo presenta múltiples impactos balísticos, principalmente concentrados en su región torácica y abdominal".

