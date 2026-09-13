Hombre de 49 años muere tras ser baleado desde un vehículo en Maipú

Un hombre, de 49 años, de nacionalidad chilena, falleció tras ser baleado en horas de la noche del sábado en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió a eso de las 23:30 horas, cuando la víctima se desplazaba a pie por calle Inca de Oro, momento en que fue abordado por un vehículo desde donde percutan una serie de disparos.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado hasta el Hospital El Carmen, donde falleció producto de dos impactos balísticos en su tórax.

El fiscal ECOH, Eduardo Montillo, detalló que el hombre "volvía de su trabajo y es interceptada por un vehículo, del cual le propinan disparos, los cuales, en definitiva, posteriormente le causan la muerte".

El persecutor no destacó un eventual ajuste de cuentas y señaló que "son hipótesis que se están barajando con la Brigada de Homicidios y la Fiscalía ECOH en cuanto a si existe alguna rencilla anterior o si es que anteriormente había tenido algún conflicto penal y no mantiene antecedentes penales importantes".

La Fiscalía instruyó a la Brigada de Homicidios Metropolitana y del Laboratorio de Criminalística de la PDI para realizar las diligencias correspondientes en este caso.

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