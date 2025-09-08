Hombre de 34 años es asesinado en un asalto en domicilio en Lampa: recibió un disparo

La Región Metropolitana se ha visto sacudida la mañana de este lunes por una ola de crímenes que se arrastra desde ayer domingo. Esta madrugada en la comuna de Lampa, una familia fue víctima de un violento asalto por parte de desconocidos que le dispararon al hijo mayor de la dueña de casa y lo mataron.

El crimen ocurrió alrededor de las 3 horas en el sector de Los Tres Morros con Los Halcones, donde una vivienda que también funciona como local comercial fue asaltada por delincuentes armados que sorprendieron a la mujer, su hijo de 34 años y otro con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Los antisociales formaron la reja para ingresar a la vivienda, y en el interior maniataron a la familia. Al oponer resistencia, el hijo de 34 años recibió un disparo en una pierna, lo que le costó la vida en un recinto asistencial, al parecer debido a la tardanza en recibir atención médica.

Por instrucciones de la Fiscalía Centro Norte, las indagatorias por este crimen quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios y la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI. Al parecer los asaltantes solo robaron dos celulares.

