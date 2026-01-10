Hombre de 30 años es asesinado a balazos al interior de vivienda en San José de Maipo

Un hombre de 30 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de este Sábado al interior de una vivienda ubicada en la comuna de San José de Maipo, en la Región Metropolitana, hecho que es investigado por la Fiscalía ECOH junto a Carabineros.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el homicidio ocurrió cerca de las 5:00 horas, al interior de un inmueble ubicado en Calle del Río, hasta donde desconocidos llegaron y atacaron a la víctima con un arma de fuego.

Según lo establecido preliminarmente, los agresores se desplazaban en un vehículo, desde el cual descendieron para disparar en al menos tres oportunidades contra el hombre, quien falleció en el mismo lugar producto de la gravedad de las heridas.

Las diligencias iniciales permitieron establecer que el inmueble se encontraba en estado de semi abandono y que la víctima lo utilizaba como lugar de pernoctación, contando con el permiso de los propietarios, antecedente que forma parte de la investigación.

Por instrucción del Ministerio Público, el procedimiento quedó a cargo del OS9 de Carabineros, mientras que los peritajes balísticos y del sitio del suceso fueron realizados por personal de Labocar, con el objetivo de esclarecer la dinámica del crimen y dar con los responsables.

