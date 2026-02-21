Hombre de 22 años muere baleado mientras conducía su vehículo en Pudahuel

Un hombre de 22 años falleció la noche de este viernes tras recibir un disparo en el rostro en la comuna de Pudahuel, en la Región Metropolitana. El hecho ocurrió cerca de las 21:30 horas, generando un amplio operativo policial en el sector.

Según los primeros antecedentes, el ataque se produjo luego de un partido de fútbol que se disputaba en una multicancha del lugar. En ese contexto, la víctima fue herida a bala mientras conducía su vehículo, cuando se retiraba del recinto deportivo.

El comisario Mauricio Martínez, de la Policía de Investigaciones de Chile, detalló que el joven presentaba “una lesión a nivel facial sin salida de proyectil”, lo que sugiere que el impacto fue a corta distancia. “Por las características de la herida, probablemente habría perdido la vida en el lugar”, indicó.

Martínez agregó que el sector se encontraba con gran afluencia de personas, debido al evento deportivo, lo que complejiza la investigación. “Había mucha gente en el lugar. Esto ocurre posterior a un partido de fútbol que se desarrollaba en la multicancha”, precisó.

Por su parte, el fiscal adjunto Daniel Schachermayer, de la Fiscalía ECOH, explicó que hubo un altercado entre varias personas, instancia en la que se efectuaron disparos. “Uno de ellos impactó a la víctima, quien se encontraba al interior de un vehículo identificado”, señaló.

Respecto a la dinámica final del hecho, el persecutor indicó que la persona fallecida se encontraba retirándose del lugar cuando recibió el impacto balístico. Las diligencias continúan para identificar a los responsables y establecer con precisión las circunstancias del homicidio.

