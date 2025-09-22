Hombre colombiano es apuñalado por su esposa en Estación Central: pareja se encuentra en situación irregular en el país

Una mujer de nacionalidad colombiana fue detenida después de apuñalar a su esposo de la misma nacionalidad en un contexto de violencia intrafamiliar (VIF), al interior de un departamento de la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 horas de este lunes en un edificio de calle Toro Mazote, hasta donde concurrió Carabineros tras recibir la denuncia del conserje. Los funcionarios encontraron a la mujer, el herido y los dos hijos de la pareja en el lugar.

Al respecto, el teniente Bastián Masías informó que "el conserje manifiesta que habría un procedimiento por violencia intrafamiliar dentro de un departamento, en el cual una cónyuge apuñala en dos oportunidades a su marido a la altura del pecho, dejándolo en estado grave".

Añadió que "en el lugar del procedimiento se mantenían los dos hijos de la pareja, de 8 y 10 años, y por instrucción de la jueza de familia quedaron a disposición de la familia de los mismos niños".

"Los carabineros trasladaron a la víctima a la Posta Central, llegó grave pero al momento se mantiene fuera de riesgo vital", agregó el teniente Masías

La mujer quedó detenida y mañana martes pasará a control y eventual formalización por parricidio frustrado. La pareja se encuentra en situación irregular en el país.

PURANOTICIA