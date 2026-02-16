Hombre asesinó a puñaladas a la pareja de su ex al interior de un domicilio de San Ramón

Un hombre fue asesinado a puñaladas la tarde de este lunes al interior de un domicilio de la comuna de San Ramón, región Metropolitana, al parecer en un ataque por celos.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el crimen ocurrió alrededor de las 16:00 horas en una vivienda de calle Mirador, hasta donde llegó el homicida.

En el interior del domicilio se encontraban la victima y una mujer, al parecer expareja del agresor, quien atacó al hombre y le propinó 10 puñaladas.

El herido fue trasladado al Hospital Padre Hurtado, donde falleció, en tanto que el atacante se dio a la fuga y aún no es atrapado.

Por instrucciones de a Fiscalía Metropolitana Sur el crimen será investigado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

