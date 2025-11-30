Histórica jornada: Teletón 2025 sobrepasa los $44 mil millones y emociona al país

Tras horas en que el objetivo parecía distante, la Teletón 2025 consiguió finalmente superar los $40 mil millones fijados como meta, cerrando la noche con un total de $44.253.268.546, cifra anunciada por Don Francisco cerca de las 02:00 horas. El empuje decisivo vino tras un aporte de más de mil millones de pesos por parte de Unimarc, que permitió destrabar el tramo final de la campaña.

La meta fue superada por $3.750.650.600, en un escenario especialmente complejo, considerando que la transmisión televisiva culminó cerca de la 01:50 horas con apenas el 51% recaudado. “Ha sido una jornada larga, dura, difícil. Tenemos que agradecerle a todo Chile, a los empresarios, a nuestros auspiciadores, a todos los que nos colaboraron. El próximo año tendremos 16 institutos. Uno nuevo en Concepción y otro en Chillán”, destacó Don Francisco, visiblemente emocionado.

La noche de cierre en el Estadio Nacional reunió a miles de personas y contó con shows de artistas como Pablo Alborán, Ana Torroja, María José Quintanilla, Paulina Rubio, Gino Mella y Noche de Brujas. Uno de los momentos más comentados fue la rutina de Stefan Kramer, quien sorprendió caracterizado como Cristian Castro, además del aplaudido show de Quintanilla, coreado por todo el recinto.

En la conducción, Karen Doggenweiler, Eva Gómez, Tonka Tomicic, Carmen Gloria Arroyo, Angélica Castro, Martín Cárcamo, Daniel Fuenzalida y Francisco Saavedra acompañaron a Mario Kreutzberger durante la extensa jornada solidaria.

PURANOTICIA