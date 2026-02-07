Histórica empresa conservera Centauro de Quillota es declarada en quiebra tras acumular deudas millonarias

Uno de los íconos de la industria conservera chilena, Conservas Centauro, atraviesa el momento más complejo de su historia, luego de que fuera declarada en liquidación forzosa por el Juzgado de Letras de La Calera. La empresa, con más de 100 años de trayectoria en la Región de Valparaíso, enfrenta una profunda crisis financiera tras acumular deudas que superan los $2.343 millones con distintos acreedores.

De acuerdo con información publicada por La Tercera, el tribunal acogió el jueves 5 de febrero la demanda presentada en noviembre de 2025 por la empresa Termodinámica Ingeniería y Servicios Industriales Ltda., lo que dio inicio formal al proceso de quiebra de Conservas Centauro S.A., firma controlada por las familias Bozzo y Consigliere.

Entre los principales acreedores figuran el Banco Consorcio, con créditos cercanos a los $994 millones; Metalpren Chile, con aproximadamente $285 millones; y la propia empresa demandante, con una acreencia superior a los $227 millones. Según el requerimiento judicial, la conservera mantiene una deuda exigible de $251 millones, correspondiente a 12 facturas impagas emitidas entre mayo y agosto de 2025.

En conversación con el citado medio, Mario Consigliere, representante de una de las familias controladoras, reconoció la gravedad de la situación y apuntó a factores externos. “La competencia de China es desastrosa y destruyó el mercado de los conserveros en Chile”, afirmó, agregando que la empresa emplea a 110 trabajadores, a quienes se les informó del complejo escenario, aunque aseguró que no descartan un eventual proceso de reorganización.

En su resolución, el juez Gabriel Ferer Correa decretó la liquidación forzosa de la firma, representada legalmente por Alberto Consigliere Bozzolo. El proceso quedó en manos de Loreto Ried Undurraga como liquidadora titular, y Alejandra Valencia como suplente, tras la designación realizada por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, mientras se avanza en la determinación del pago a los acreedores.

PURANOTICIA