Hirsch dice que pese a ser "atacada por todos lados", Jara tuvo una destacada participación en el debate

El presidente de Acción Humanista y vocero de Jeannette Jara, Tomás Hirsch, destacó la participación de su candidata en el debate presidencial televisado.

“La vi bien, la vi clara en su propuesta, aun cuando era atacada por todos lados. O sea, la verdad es que, por otro lado, es una buena señal, creo que está claro que todos evalúan que Jeannette Jara hoy día es quien va punteando no solo en las encuestas, sino en la percepción ciudadana, y eso hizo que los demás trataran de posicionarse dándole a ella”, aseguró en entrevista con Tele13 Radio.

Consultado de si vio molesta a la abanderada señaló: “Yo no diría que estaba enojada, yo diría que estaba asertiva, es decir, muchas veces se la ha querido ver como la persona que baila, que no sé qué, que sonríe, sí efectivamente tiene un tono muy cercano, muy cálido, a mí me ha tocado estar mucho con ella antes de ser candidata”.

“Tiene una capacidad de interactuar muy buena, muy cercana, pero también sabe ser firme y yo la he visto y he estado en muchas reuniones, sabe ser clara, sabe ser firme, sabe defender sus ideas, sabe poner los puntos sobre las ies, y yo creo que ayer lo que hizo fue eso”, agregó.

Hirsch agregó que a Jara “la atacan con mentiras, cuando la atacan con directamente fake news, ella fue muy clara en develar esa situación y yo creo que eso es muy válido y necesario también”.

El timonel de Acción Humanista criticó, además, a Marco Enríquez-Ominami, pues “se dedicó a atacar permanentemente a Jeannette Jara. Es bastante curiosa la postura, o qué está tratando de hacer. Me pareció lamentable, para ser honesto, me pareció triste", aseguró

A eso agregó: “Yo no sé si estaba muy desesperado por tratar de mostrar cosas, ideas, propuestas. Termina siendo incluso difícil, esto te lo hablo en lo personal, entenderle muchas veces, porque se acelera”.

Y señaló que “la gente está esperando propuestas claras, posibles y simples”. Así, destacó que Jara ha dado “certezas respecto a cuestiones muy concretas”.

