Hinzpeter por nueva cárcel de alta seguridad: “El país no va a estar dispuesto”

El presidente de la Mesa de Seguridad de la Sofofa, Rodrigo Hinzpeter, abordó la crisis de seguridad y el anuncio realizado este jueves por el Presidente Gabriel Boric sobre una nueva cárcel de alta seguridad.

En conversación con Agricultura, Hinzpeter aseguró que “estamos frente a una situación crítica. Es evidente que se está actuando un poco reactivamente. Es natural que cada autoridad comunal, diputados, senadores y desde el Gobierno planteen distintas soluciones, en un contexto de la desesperación que están enfrentando”.

“Estamos en una situación tan extrema, que no es posible descartar ninguna solución extrema, incluido el estado de sitio. A mí me gustaría que el Gobierno, en esa materia, fuera súper transparente. Si lo va a establecer, explique detalladamente cuáles son los razonamientos y reflexiones que lo llevan a eso, y que haga lo mismo si llega a no imponerlo”, manifestó.

En ese sentido, planteó que “el Presidente va a tener que dar un paso más allá. Para poder ordenar un poco y dar unidad al combate en contra de la delincuencia, aquí hay que compartir información entre los actores políticos, entre los liderazgos empresariales”.

Respecto a las medidas anunciadas, Hinzpeter dijo tener una opinión “muy insatisfactoria, creo que son enteramente improvisadas, completamente insuficientes”.

“Partamos por la cárcel, la verdad es que es una quimera, esa cárcel no va a ver la luz, con suerte antes de cinco o siete años. El país no va a estar dispuesto, y el sector legislativo tampoco, para que se construya una cárcel sin los permisos que requiere una obra pública”, señaló.

El exministro planteó que impulsar una cárcel de alta seguridad “es un camino equivocado, las cárceles de alta seguridad generan mucha oposición ciudadana. Ayer ya vimos incluso a la alcaldesa Hassler, de un partido de Gobierno, diciendo ‘en mi comuna no’. Eso se va a producir en todos lados”.

“La cárcel de alta seguridad no va a ser una solución, otros proyectos van a pedir el mismo tratamiento, es muy larga, muy pequeño el espacio. Aquí lo que necesitamos es rehabilitar jóvenes, para no seguir en este círculo vicioso de la delincuencia”, sentenció.

