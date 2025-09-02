Hincha de Colo-Colo que falleció tras caer desde techo del estadio Monumental era hermano de la diputada Mónica Arce

El hincha de Colo-Colo que falleció el domingo 31 de agosto luego de caer desde la techumbre del estadio Monumental, era hermano de la diputada independiente Mónica Arce.

El fanático de nombre Sergio Arce Romero, de 31 años, cayó desde altura tras intentar pasar a otra ubicación dentro del recinto ubicado en la comuna de Macul, región Metropolitana.

La parlamentaria lamentó la muerte de su familiar, asegurando que era “un joven muy tranquilo, que trabajaba, solo era fanático, demasiado fanático, seguía a su equipo a todas las regiones que podía, seguía a su equipo al extranjero, pero era un chico trabajador, solo era fanático”, sostuvo.

Sobre el hecho de que el joven se cayera desde el techo, sostuvo que “esta mala decisión”, fue “la única mala decisión que ha tomado en su vida, finalmente le costó la vida, fue su última decisión”.

Arce aprovechó la instancia para “reflexionar ante la corresponsabilidad que existe ante estos eventos deportivos o masivos y las propias decisiones de los hinchas”.

“Considero que no puede ser que un hincha tenga acceso a poder subirse al techo de un estadio o de un recinto. Acá hay temas de infraestructura", manifestó.

Además, criticó que no se suspendiera el partido entre Colo-Colo y Universidad de Chile tras el fallecimiento. “Como familia lo hemos conversado y nos parece una decisión, al menos cuestionable, que no se haya detenido el partido, más aún cuando tenemos situaciones anteriores que también han afectado y han terminado con la muerte de otros hinchas”.

Finalmente, declaró: “Recordar que mi hermano cayó minutos antes de que comenzara el partido, por lo tanto, si no se suspendía, por último, se podría haber aplazado. Pero pareciera ser que a lo mejor las verdaderas razones por las cuales no se suspende un partido es porque hay muchos intereses comprometidos”.

PURANOTICIA