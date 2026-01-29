Hijo de gasfíter fallecido en La Moneda acusa silencio del Estado: "490 días sin respuesta"

El hijo del gasfíter que murió trabajando en el Palacio de La Moneda reclamó públicamente por aún no tener respuestas pese a que el fallecimiento de su progenitor ocurrió en octubre de 2024.

"490 días sin respuesta para la familia de un gasfíter que perdió la vida al interior del Palacio de La Moneda". Así comienza una carta publicada este jueves en el diario El Mercurio, enviada por Mauricio Morales Soto, hijo de Hugo Morales Lobos, gasfíter de La Moneda que falleció en octubre de 2024 tras una jornada laboral de 18 horas continuas.

El deceso llevó a una investigación penal, lo que desató una crisis al interior del Gobierno de Gabriel Boric, y motivó el compromiso de un sumario administrativo para esclarecer lo ocurrido, el cual -según la familia Morales- no ha entregado resultados.

"Más de un año y cuatro meses desde que se anunciara un sumario administrativo que, hasta hoy, no ha entregado conclusiones ni explicaciones públicas", aseguró Morales.

"Lo más preocupante es que esta espera no solo se limita al ámbito administrativo interno, sino a su cargo como empleado público", agregó.

El hijo del fallecido gasfíter apuntó, además, en contra de la Contraloría General de la República, la cual, aseguró, "mantiene a la familia sin respuesta, pese a que el pasado 18 de diciembre de 2025 se solicitó formalmente una reunión mediante la Ley de Lobby, requerimiento que tampoco ha sido respondido".

"Tratándose de un caso ocurrido en la sede del Poder Ejecutivo, el silencio institucional resulta difícil de comprender y aún más de justificar. La prolongación de los plazos, la falta de información y la ausencia de diálogo no solo profundizan el dolor de una familia, sino que también ponen en entredicho el compromiso del Estado con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por la vida de los trabajadores", manifestó en la carta.

En ese contexto, se preguntó: "¿Cuántos días más deben pasar para que se entregue una respuesta? ¿Qué mensaje se transmite a la ciudadanía cuando incluso los mecanismos formales, como la Ley de Lobby, no obtienen respuesta?".

"La verdad y la justicia no deberían depender del paso del tiempo ni del desgaste de quienes esperan. Son un deber mínimo del Estado", finalizó Morales.

PURANOTICIA