Hijo de cuidador mató a tiros a presunto ladrón que robaba acelgas en predio de Renca

La PDI investiga el homicidio de un hombre que murió tras recibir un disparo de escopeta en el tórax, luego de ser sorprendido presuntamente robando acelgas desde un predio ubicado en la comuna de Renca.

El hecho ocurrió en un terreno emplazado junto a la Costanera Norte, donde el sujeto habría sido descubierto mientras sustraía hortalizas y, tras ser enfrentado, intentó escapar del lugar a bordo de una bicicleta.

Sin embargo, durante la huida recibió un impacto de bala que le provocó la muerte en plena autopista. La víctima aún no ha sido identificada.

Carabineros llegó inicialmente al lugar tras recibir una denuncia por un supuesto accidente. No obstante, durante las primeras diligencias los funcionarios detectaron que el fallecido presentaba una lesión compatible con un impacto balístico, por lo que comenzaron a indagar las circunstancias del hecho.

"Al indagar nos pudimos dar cuenta que tenía un impacto balístico. Pudimos detectar al autor e incautar la escopeta", explicó el mayor Héctor Bastías.

Por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, las diligencias quedaron posteriormente a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, cuyos detectives establecieron que la víctima se encontraba sustrayendo productos agrícolas desde un predio colindante con la autopista.

El comisario de la BH, Danilo Sepúlveda, detalló que el fallecido "fue sorprendido por el hijo del cuidador, quien habría efectuado a lo menos dos disparos, impactando en el tórax a la víctima quien fallece en el lugar".

El funcionario policial agregó que "Carabineros detiene inicialmente a un persona por este hecho, siendo entregado a la Brigada de Homicidios por instrucciones de la Fiscalía Centro Norte".

La investigación busca establecer las circunstancias exactas en que se produjo el disparo y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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