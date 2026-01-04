Hija de paciente fallecido descarta relación entre muerte de su padre y cirugía a madre de ministra Aguilera

La hija de un paciente fallecido en el Hospital del Salvador, Andrea Canio, salió a descartar públicamente cualquier vínculo entre la muerte de su padre y la polémica cirugía “express” realizada a la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, que generó cuestionamientos por una eventual postergación de otros procedimientos médicos.

En entrevista con Meganoticias, Canio explicó que su padre fue internado el 21 de octubre de 2025 por un cuadro de peritonitis severa, condición que desde un inicio fue calificada como de alto riesgo por el equipo médico. “Los doctores ya nos habían informado que su estado de salud era muy grave desde el primer día”, afirmó.

Respecto a las cirugías a las que debía someterse el paciente, detalló que una exploración programada fue postergada desde la mañana a la tarde, aclarando que esta decisión no incidió en el desenlace fatal. “Un par de horas no cambiaba en nada la condición médica de mi papá”, enfatizó, descartando que existiera negligencia o priorización indebida.

Canio fue enfática en señalar que la información difundida en algunos medios fue incorrecta y dolorosa para la familia, al sugerir que el fallecimiento se habría producido por una supuesta postergación relacionada con la cirugía de la madre de la ministra. “Para nosotros ha sido bastante chocante ver que se diga que mi papá falleció por eso, cuando no es verdad”, sostuvo.

Finalmente, recalcó que durante todo el proceso su padre se mantuvo hospitalizado en la UCI, recibiendo atención médica constante, y que la familia estaba plenamente consciente de que el tercer procedimiento quirúrgico podía no ser superado, debido a la gravedad del cuadro clínico que presentaba.

