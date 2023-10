Hernán Larraín asegura que la “izquierda está construyendo un escenario ficticio que le facilita el rechazo"

El comisionado de la UDI, Hernán Larraín, lamentó que la Comisión Experta no se consiguiera un pacto transversal con la izquierda para modificar el texto del Consejo Constitucional.



La Comisión Experta concluyó este viernes la votación de las 622 observaciones formuladas a la propuesta de nueva Constitución del Consejo, de las cuales, más de 200 lograron el quorum de tres quintos para ser aprobadas por el pleno.



En entrevista con La Tercera, Larraín expresó que "muchos quisimos llegar a un acuerdo total, pero no fue posible porque quizá resulta un poco utópico que en temas tan complejos y difíciles logremos un acuerdo que alcance ese 100%".



Sin embargo, añadió, "no haber logrado ese acuerdo total no puede oscurecer la realidad. Aquí hubo muchos acuerdos en todos los ámbitos que permiten pensar que avanzamos para abrir la base de amplitud del texto constitucional".



También mencionó que "comisionados de Chile Vamos presentamos indicaciones en temas que son difíciles para nuestro sector, que buscaban agregar nuevos puentes con la izquierda para que ellos sintieran que había más ámbitos en donde pudiéramos lograr acuerdos"



"Me refiero al derecho a la vida, solidaridad en seguridad social, solidaridad en salud, derecho a huelga, plan de búsqueda, la norma que establece condiciones humanitarias para permitir la conmutación de penas. Todas ellas fueron rechazadas por la izquierda", agregó.



Además, aseguró que "se hizo un esfuerzo para construir puentes, pero esos puentes fueron rotos por la izquierda. Es muy extraño. Entonces, no pueden reclamar que en el texto existan ciertas normas que no les parecen porque tuvieron la oportunidad de cambiarlas y no quisieron".



Asimimso, Larraín manifestó "mi frustración y dolor porque cuando uno tiende la mano para buscar un acuerdo y que no te la den es doloroso. Es perfectamente explicable, por los discursos y por la forma como fueron reaccionando con el tiempo, que están construyendo un escenario que justifique el rechazo. La izquierda está construyendo un escenario ficticio que le facilita el rechazo al texto".



"Es importante que la ciudadanía no se engañe porque aquí hay una Constitución mejor que la actual, mejor que el texto del Consejo, pero además bastante consensuada en muchos aspectos, y no lo es más por estos motivos que yo creo que tienen que ver con una intencionalidad política", concluyó.



Tras el término de sus sesiones, la Comisión Experta consignará las observaciones aprobadas en un informe que remitirá a la mesa directiva del Consejo Constitucional, el que contendrá además un apartado con las correcciones de sintaxis, gramática y ortografía a partir del informe que realice la Secretaría General del Proceso Constitucional.



Posteriormente, la mesa remitirá a los consejeros el informe con las observaciones, las que serán discutidas y votadas a partir del lunes 16. Para ser aprobadas, deben alcanzar el apoyo de los 3/5 de los miembros en ejercicio (30 votos). Sin embargo, si no logran dicho quorum, ni tampoco son rechazadas por los 2/3 (33 votos), pasarán a una comisión mixta para su análisis.

