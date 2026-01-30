Hermosilla arremete contra fiscal Parra y acusa que "no sólo me mandó su currículum, me pidió que interviniera con ministros de la Corte"

Luis Hermosilla criticó duramente el rol de la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, esto, luego de la audiencia de revisión de cautelares, en la que se mantuvo la medida de arresto domiciliario total.

“Esta es una resolución que todavía no se encuentra ejecutoriada; vamos a apelar la decisión que tomó el tribunal. Nos llamó la atención y esperamos revertirla en la Corte de Apelaciones”, aseguró el profesional, que por primera vez habló en las afueras del Centro de Justicia.

Hermosilla, imputado en el marco del caso Audios por los ilícitos de soborno, delitos tributarios y lavado de activos, desestimó el argumento de que representa un peligro de fuga: “Yo discrepo, es inverosímil pensar eso. Está en su derecho el tribunal y por eso mismo vamos a apelar".

"El tema de fondo es el juicio oral al que vamos y al cual me alegro que nos acerquemos. Las cautelares son circunstancias anexas que no tienen ninguna importancia", sostuvo.

Tras comentar la resolución atacó duramente a la fiscal Parra: “Ella puede decir lo que quiera; la verdad es que está transformada en una especie de influencer que graba y hace videos que sube a redes sociales o da entrevistas a los canales de televisión, bastante antes de que se conozca la acusación".

Y agregó que "ya se están terminando los momentos en que el Ministerio Público puede hablar libre e impunemente. Por eso queremos ir a juicio oral: lo que dice la Fiscalía tiene toda la posibilidad de ser controvertido por nosotros y nos podemos defender. Hoy se están aprovechando de que todavía estamos en una situación en que no podemos intervenir".

Además, defendió la necesidad de que Parra preste declaración: "¿Cómo no va a ser importante que se conozca la realidad de sus comunicaciones conmigo? Y las solicitudes que ella me efectuó, en las cuales está mintiendo. (…) Ella no solo me mandó su currículum: me pidió que interviniera con ministros de la Corte que ella misma me indicó, insistió y me pidió cuenta de cómo iban las gestiones que ella misma me había solicitado".

PURANOTICIA