Hermano y abogado de Luis Hermosilla negó incumplimiento del arresto domiciliario total: "No sonó el timbre"

El abogado Juan Pablo Hermosilla negó que su hermano, Luis Hermosilla, haya incumplido el arresto domiciliario total que le impuso el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, tras la revocación de su prisión preventiva.

Un funcionario de Carabineros que fiscalizó la medida cautelar aseguró al tribunal que el 4 de septiembre pasado el imputado no estaba en su domicilio.

Consultado por El Mercurio, Juan Pablo Hermosilla -defensor de su hermano en el caso Audios- aseguró que "no ha habido incumplimiento: no sonó el timbre u ocurrió otro tipo de equívoco porque no ha salido de su casa".

Según el oficio 2018 de la 37ª Comisaría de Carabineros de Vitacura, funcionarios policiales acudieron a fiscalizar la medida, pero no obtuvieron respuesta en el domicilio del imputado, ubicado en la comuna de Vitacura.

“Con fecha 4 de septiembre de 2025, siendo las 16:19 horas, el cabo primero Matías Jara Chinchón concurrió a fiscalizar el cumplimiento del arresto domiciliario total del imputado antes nombrado, dejando la siguiente constancia: ‘se toca en reiteradas ocasiones ambos timbres y citófonos no atendiendo al personal'”, señala el documento firmado por el sargento primero Alejandro Navarro y remitido al tribunal.

Luis Hermosilla estuvo en prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber hasta el 6 de junio pasado. La Fiscalía Metropolitana Oriente lo formalizó por lavado de dinero, cohecho y tráfico de influencias.

En 2023 se divulgaron audios de Luis Hermosilla sobre supuestos pagos de sobornos a funcionarios de Servicios Impuestos Internos y posteriormente se conocieron sus chats de WhatsApp con jueces sobre intercambio de favores.

