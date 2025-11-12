Hermana de la asesinada Krishna Aguilera sufrió brutal agresión en San Bernardo

El alcalde de San Bernardo, Christopher White denunció este miércoles que Cristal Aguilera, hermana de Krishna Aguilera, asesinada en octubre y cuyo cuerpo fue encontrado tras más de 20 días de búsqueda, sufrió un brutal ataque a manos de desconocidos.

Según relató a Mega el edil, la joven debió mudarse de San Bernardo “por temas de seguridad”, sin embargo, recientemente viajó de vuelta a la comuna por “un trámite a la casa de sus papás”.

Fue entonces cuando un grupo de sujetos “aparentaron como que le habían hecho un robo de un celular, pero la golpearon, la agredieron. Ella está muy asustada y su estado físico tras la agresión es complejo”, añadió White.

“Le quitan el celular para generar una sensación de que es un robo, pero fíjate que si te quitan el celular no te patean o te golpean. Anoche vi una foto de esta situación y es terrible verlo. La forma en cómo ella está dañada”, agregó.

Según la hipótesis del alcalde, los atacantes habrían actuado en represalia por la importante lucha de Cristal para encontrar a su hermana, denunciando su desaparición y al principal imputado del crimen, Juan Beltrán, un narcotraficante que se encuentra en prisión preventiva.

"Ella logró su propósito, que era encontrar a su hermana, pero también tiene un sobrino y tiene un hijo, tiene unos padres, tiene hermanas, familia, y está muy asustada, y yo la comprendo perfectamente", añadió el alcalde y aseguró que "a Cristal la deben haber seguido y esperado el momento de actuar".

El ministro de Seguridad Publica, Luis Cordero, también se refirió al tema y en punto de prensa confirmó que Cristal se encuentra con medidas de protección y aseguró que, la información que manejan es que las agresiones físicas se habrían producido en un violento asalto donde le intentaron robar su celular.

"Está con medidas de protección desde el 10 de octubre, dictada por el Ministerio Público y ejecutada por Carabineros", señaló el ministro de Seguridad.

"Los antecedentes que disponemos, hasta esta hora de la mañana, es que ella había sido objeto de un robo violento, ese es el antecedente que tenemos, sin perjuicio que durante el transcurso del día podamos tener más detalles", complementó.

Respecto cómo se han operado esas medidas de protección, el ministro indicó que "es un asunto que vamos a conversar con Carabineros y el Ministerio Público, pero creo que es conveniente que la opinión pública tenga conocimiento que estas medidas estaban decretadas desde el 10 de octubre".

