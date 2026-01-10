Hermana de Andrés Caniulef lo recuerda como un hombre honorable y carismático

La familia del periodista Andrés Caniulef confirmó su fallecimiento la noche del viernes, ocurrido en un departamento ubicado en el sector de Santo Domingo con Mac Iver, en Santiago Centro, luego de que el comunicador se sintiera mal de salud y colapsara repentinamente.

De acuerdo con antecedentes preliminares entregados por Carabineros, la persona que lo acompañaba alertó a los servicios de emergencia, arribando personal del SAMU, quienes constataron que el periodista había sufrido un paro cardiorrespiratorio, falleciendo en el lugar pese a los intentos de reanimación.

Tras conocerse la noticia, su hermana mayor, Maritza Caniulef, entregó un emotivo mensaje en el que destacó la figura personal y profesional del comunicador. “Mi hermano era una persona muy honorable, carismático y muy apreciado por todos”, señaló, solicitando además respeto para la familia en este complejo momento.

La vocera familiar indicó que, por ahora, solo cuentan con la información entregada por los organismos de salud, y que los detalles relacionados con el velorio y funeral aún no han sido definidos, los cuales serán informados oportunamente. “Como familia, agradecemos mucho la compañía y el cariño”, expresó.

En paralelo, la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI quedó a cargo de la investigación, con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento, recopilando antecedentes médicos y testimonios que permitan cerrar el procedimiento conforme a protocolo.

