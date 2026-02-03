Héctor Barros lidera la terna para dirigir la Fiscalía Metropolitana Centro Norte

Con una amplia ventaja en la votación, el jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur y coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, se posicionó como la principal carta para asumir la conducción de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, tras la definición de la terna elaborada por los ministros de las cortes de San Miguel y Santiago.

Barros fue el postulante que concitó mayor respaldo entre los magistrados, alcanzando 21 votos. La nómina se completó con la fiscal jefa de Sacfi Centro Norte, Marcela Adasme, quien obtuvo 18 preferencias, y con el fiscal jefe de Santiago Centro, Francisco Jacir, que logró 15 apoyos.

La relevancia del cargo quedó reflejada en el peso institucional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, considerada la más grande del país. Solo en un año, registra cerca de 270 mil ingresos de causas y atiende a más de 80 mil usuarios, además de tener jurisdicción sobre territorios donde se concentran los principales poderes del Estado.

Durante su exposición de 10 minutos ante los magistrados, Barros advirtió que esta realidad implica una alta carga investigativa. “Esto implica un flujo permanente de investigaciones de alta complejidad en materia de corrupción, delitos funcionarios y económicos, como todos sabemos”, señaló.

El persecutor, que además lidera la investigación por el crimen de Ronald Ojeda, abordó el fenómeno de la violencia en la zona Centro Norte y entregó cifras que, a su juicio, reflejan la magnitud del desafío. “Solo Santiago, Estación Central y Recoleta concentran el 22 por ciento de los ingresos de toda la Región Metropolitana y en Santiago, Estación Central, Independencia y Conchalí se han registrado el 37 por ciento de los secuestros. Por ello es que el combate al crimen organizado y a los delitos violentos es uno de los principales desafíos de esta fiscalía”, advirtió.

De cara a un eventual período de ocho años al mando de la fiscalía regional, Barros planteó como eje central de su propuesta el fortalecimiento de la persecución penal con foco en estructuras criminales complejas. En ese sentido, subrayó que su modelo apunta “al fortalecimiento de la persecución penal con enfoque en el crimen organizado”.

“En este ámbito propongo consolidar una metodología de liderazgo operativo y orientado a los resultados, tal como lo hemos desarrollado con el equipo ECOH Metropolitano, donde desde su inicio hemos logrado la cantidad de 550 personas en prisión preventiva”, afirmó.

Otro de los puntos destacados en su planteamiento fue la necesidad de reforzar el trabajo coordinado con otras instituciones del Estado. A juicio del fiscal regional Sur, los desafíos actuales requieren un enfoque articulado y permanente. “Los desafíos actuales superan la capacidad de cualquier institución actuando de manera aislada. La coordinación con policías, con servicios públicos y autoridades administrativas no puede ser una mera declaración, sino que esto es absolutamente indispensable, al igual que la rendición de cuentas, evaluar resultados, corregir estrategias y explicar decisiones a la ciudadanía y autoridades, todos ámbitos que ya he incorporado en mi trayectoria pública como fiscal”, sostuvo.

En esa misma línea, enfatizó que “la delincuencia no se combate desde acciones aisladas, requiere de trabajo conjunto de fiscales, funcionarios y Fiscalía Nacional”.

Hacia el cierre de su presentación, Barros apeló a su experiencia acumulada en el Ministerio Público como argumento para asumir el desafío. “Aspiro a encabezar la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte con la convicción de contar a esta altura de mi carrera fiscal con la experiencia, la madurez y la prudencia que son hoy más necesarios que nunca en esta función pública”, manifestó.

Finalmente, recalcó su disposición a asumir el cargo, asegurando que pone a disposición su “trayectoria y compromiso institucional para fortalecer la persecución penal y contribuir a una mayor seguridad y justicia para las personas”, con el objetivo de liderar una fiscalía “moderna, firme frente al delito, respetuosa de las víctimas y responsable ante la ciudadanía”.

